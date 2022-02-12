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В Шамкире больного коронавирусом задержали на свадьбе

В Шамкире больного коронавирусом задержали на свадьбе В Шамкире задержан больной коронавирусом, присутствовавший на свадебной церемонии.
Происшествия
12 февраля 2022 г. 10:57
В Шамкире больного коронавирусом задержали на свадьбе

В Шамкире задержан больной коронавирусом, присутствовавший на свадебной церемонии.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных Шамкирским районным отделом полиции, было установлено, что Раван Мусазаде, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, покинул место жительства в нарушение карантинных правил.

Сотрудники полиции установили, что гражданин присутствует на свадебной церемонии, проходившей в доме торжеств Sakit palace.

С гражданином была проведена профилактическая беседа, с соблюдением установленных медицинских процедур он был доставлен по адресу проживания.

По факту в Шамкирском районном отделе полиции проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə toy mərasimində iştirak edən koronavirus xəstəsi saxlanılıb

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