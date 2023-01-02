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В Шамкире автомобиль врезался в столб, есть погибший и пострадавшие

В Шамкире автомобиль врезался в столб, есть погибший и пострадавшие В городе Шамкир произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Происшествия
2 января 2023 г. 05:36
В Шамкире автомобиль врезался в столб, есть погибший и пострадавшие

Один из пострадавших в ДТП в Шамкире скончался.

Как сообщает западное бюро Report, Магеррам Мамедов, 2004 года рождения, умер по дороге в больницу.

Отметим, что в результате столкновения автомобиля "Хендай" со столбом еще два человека пострадали.

Расследование по факту продолжается.

05:24

В городе Шамкир произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Как передает западное бюро Report, авария произошла на улице Самеда Вургуна (1-я улица).

Из-за потери управления автомобиль врезался в столб на обочине дороги, в результате чего Магеррам Мамедов, 2004 года рождения, Тельман Мамедли, 2004 года рождения, и Самир Панахов, 2001 года рождения, получили различные травмы.

Их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə avtomobil dirəyə çırpılıb, ölən və yaralılar var

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