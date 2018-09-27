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    В Шамкире автомобиль сбил пешехода

    Шамкир. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает западное бюро Report, переходившую дорогу перед своим домом жительницу района Дору Эльдар гызы Гараеву 1983 г.р.  сбил автомобиль марки ВАЗ-2106. 

    В результате аварии Д.Гараева получила телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель, совершивший автонаезд, немедленно доставил пострадавшую женщину в больницу. Ей была оказана первая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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