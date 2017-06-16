В Шамкире автомобиль сбил пьяного пешехода

Шамкир. 16 июня. ROBERT.AZ/ В Шамкире в ночные часы произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает Report, жителя Дашкесанского района Хаййама Аскерова 1972 г.р. сбил автомобиль, когда он пытался перейти дорогу.

Пострадавший был доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сообщается, что во время происшествия Х. Аскеров был пьян.

По факту ведется расследование.