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    В Шамкире автомобиль сбил пьяного пешехода

    По факту ведется расследование

    Шамкир. 16 июня. ROBERT.AZ/ В Шамкире в ночные часы произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, жителя Дашкесанского района Хаййама Аскерова 1972 г.р. сбил автомобиль, когда он пытался перейти дорогу.

    Пострадавший был доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

    Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сообщается, что во время происшествия Х. Аскеров был пьян.

    По факту ведется расследование.

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