В Шамкире автомобиль сбил 10-летнего ребенка

29 октября, 2018 00:21

https://report.az/storage/news/35d316c1f48bd6c086381d311e9a429e/8bd5a957-3ebc-41b1-86a8-89acc6475499_292.jpg Шамкир. 29 октября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дялляр Джаир. Бейларов Эльхан Тапдыг оглы на автомобиле "ВАЗ-21011" сбил Алиева Тунджая Вугар оглы (2008 г.р.). С различными травмами Т.Алиев был доставлен в Центральную больницу Шамкира, после был переведен в одну из частных клиник Гянджи. По факту ведется расследование. Ранее в Шамкире автомобиль насмерть сбил семилетнюю девочку.

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