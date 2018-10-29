В Шамкире автомобиль сбил 10-летнего ребенка

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Шамкир. 29 октября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дялляр Джаир.
Бейларов Эльхан Тапдыг оглы на автомобиле "ВАЗ-21011" сбил Алиева Тунджая Вугар оглы (2008 г.р.).
С различными травмами Т.Алиев был доставлен в Центральную больницу Шамкира, после был переведен в одну из частных клиник Гянджи.
По факту ведется расследование.
Ранее в Шамкире автомобиль насмерть сбил семилетнюю девочку.
Valeh DadaşovАвтор новости