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    В Шамкире автомобиль сбил 10-летнего ребенка

    Шамкир. 29 октября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дялляр Джаир.

    Бейларов Эльхан Тапдыг оглы на автомобиле "ВАЗ-21011" сбил Алиева Тунджая Вугар оглы (2008 г.р.).

    С различными травмами Т.Алиев был доставлен в Центральную больницу Шамкира, после был переведен в одну из частных клиник Гянджи.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Шамкире автомобиль насмерть сбил семилетнюю девочку.

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