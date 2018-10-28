В Шамкире автомобиль насмерть сбил семилетнюю девочку

28 октября, 2018 20:37

© Report.az https://report.az/storage/news/818331a3bf696397fcefd47f9ea0d546/3c49a974-db2d-4bf6-b9c2-5f3c6897ec63_292.jpg Шамкир. 28 октября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Чинарлы. 19-летний Санан Эльбрус оглы Мамедов на автомобиле сбил 2011-го года рождения Захру Тельман гызы Мамедову. От полученных травм девочка скончалась По факту ведется расследование. Напомним, что ранее в Загатале автомобиль сбил нетрезвого пешехода.

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