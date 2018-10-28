В Шамкире автомобиль насмерть сбил семилетнюю девочку

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Шамкир. 28 октября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Чинарлы.
19-летний Санан Эльбрус оглы Мамедов на автомобиле сбил 2011-го года рождения Захру Тельман гызы Мамедову. От полученных травм девочка скончалась
По факту ведется расследование.
Напомним, что ранее в Загатале автомобиль сбил нетрезвого пешехода.
Valeh DadaşovАвтор новости