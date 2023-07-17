В Шамкире 60-летний мужчина скончался от полученного ножевого ранения

В Шамкире 60-летний мужчина скончался в больнице, куда был доставлен с ножевым ранением.

В Шамкире 60-летний мужчина скончался в больнице, куда был доставлен с ножевым ранением.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Там отметили, что в Шамкирский районный отдел полиции поступила информация о том, что житель села Ирмашли Фикрет Багиров, 1963 года рождения, поступил в больницу с ножевым ранением и скончался сегодня утром, несмотря на медицинские вмешательства.

В настоящее время сотрудниками РОП и районной прокуратуры проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия в направлении задержания и привлечения к следствию подозреваемого в совершении преступления.