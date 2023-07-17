О нас

В Шамкире 60-летний мужчина скончался от полученного ножевого ранения

В Шамкире 60-летний мужчина скончался от полученного ножевого ранения В Шамкире 60-летний мужчина скончался в больнице, куда был доставлен с ножевым ранением.
Происшествия
17 июля 2023 г. 08:34
В Шамкире 60-летний мужчина скончался от полученного ножевого ранения

В Шамкире 60-летний мужчина скончался в больнице, куда был доставлен с ножевым ранением.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Там отметили, что в Шамкирский районный отдел полиции поступила информация о том, что житель села Ирмашли Фикрет Багиров, 1963 года рождения, поступил в больницу с ножевым ранением и скончался сегодня утром, несмотря на медицинские вмешательства.

В настоящее время сотрудниками РОП и районной прокуратуры проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия в направлении задержания и привлечения к следствию подозреваемого в совершении преступления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə 60 yaşlı kişi bıçaqlanaraq öldürülüb

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi