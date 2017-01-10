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    В Шамкире 40-летняя женщина покончила с собой

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В городе Шамкир 40-летняя женщина, страдающая психическим расстройством, покончила с собой.

    Об этом Report сообщили в Шамкирской районной прокуратуре.

    Согласно информации, Мусаева Маиса 1977 года рождения повесилась в своем доме. 

    М.Мусаева на протяжении долгих лет находилась на психиатрическом диспансерном учете и получала лечение. 

    По факту в Шамкирской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, ведется расследование. 

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