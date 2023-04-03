В Шамкире 23-летний мужчина получил ножевое ранение

В Шамкирском районе произошла поножовщина.
Как сообщает Report, в ходе конфликта, возникшего на почве личных отношений, житель села Кечили Шамкирского района Теймур Оруджов (2008 г.р.) нанес несколько ударов ножом Натигу Бадалову (2000 г.р.).
По данному факту Шамкирский районный отдел полиции проводит проверку.
В Шамкире 23-летний мужчина получил ножевое ранениеВ Шамкире 23-летний мужчина получил ножевое ранение В Шамкирском районе произошла поножовщина. Как сообщает Report, в ходе конфликта, возникшего на почве личных отношений, житель села Кечили Шамкирского района Теймур Оруджов (2008 г.р.) нанес несколько ударов ножом Натигу Бадалову (2000 г.р.). По дан
Происшествия
3 апреля 2023 г. 09:47
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В Шамкирском районе произошла поножовщина.
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