В Шамкире 17-летний юноша убил односельчанина после того, как застал его со своей сестрой

Шамкир. 20 октября. REPORT.AZ/ В Шамкире произошло убийство на почве ревности. Как сообщает западное бюро Report, факт зафиксирован вечернее время на территории села Зейем.

Житель села Хесрет Азер оглы Халилов, 2000 г.р. увидел сестру со своим односельчанином Туралом Рамиз оглы Мамедовым 1989 г.р. В результате между сторонами возникла ссора, в ходе которой, Халилов тяжело ранил Мамедова ударом ножом в грудь. Несмотря на то, что пострадавший был доставлен в больницу, врачи так и не смогли спасти ему жизнь. Халилов задержан полицией. В прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, ведется расследование