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В Шамахы заведено уголовное дело на больного COVID-19

В Шамахы заведено уголовное дело на больного COVID-19 В результате проведенных сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции (РОП) мероприятий задержан больной коронавирусом житель Шамахы, покинувший адрес проживания.
Происшествия
30 июля 2021 г. 12:45
В Шамахы заведено уголовное дело на больного COVID-19
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В результате проведенных сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции (РОП) мероприятий задержан больной коронавирусом житель Шамахы, покинувший адрес проживания.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, больному коронавирусом жителю города, Фаризу Микаилову было предписано проходить лечение в домашних условиях, соблюдать правила карантина и не покидать место жительства.

Грубо нарушив правила карантина, Ф.Микаилов посетил общественное место, создав условия для дальнейшего распространения вируса. Сотрудники полиции вернули гражданина по адресу проживания.

В отношении Ф.Микаилова в Шамахинском РОП возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшее распространение болезней или создающее реальную угрозу распространения болезней) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda koronavirus xəstəsi barədə cinayət işi başlanılıb

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