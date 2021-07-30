В Шамахы заведено уголовное дело на больного COVID-19

В результате проведенных сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции (РОП) мероприятий задержан больной коронавирусом житель Шамахы, покинувший адрес проживания.

В результате проведенных сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции (РОП) мероприятий задержан больной коронавирусом житель Шамахы, покинувший адрес проживания.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, больному коронавирусом жителю города, Фаризу Микаилову было предписано проходить лечение в домашних условиях, соблюдать правила карантина и не покидать место жительства.

Грубо нарушив правила карантина, Ф.Микаилов посетил общественное место, создав условия для дальнейшего распространения вируса. Сотрудники полиции вернули гражданина по адресу проживания.

В отношении Ф.Микаилова в Шамахинском РОП возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшее распространение болезней или создающее реальную угрозу распространения болезней) Уголовного кодекса АР.