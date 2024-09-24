В Шамахинском районе задержаны карманники

В ходе операции, проведенной сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции, были задержаны Тахир Абдуллаев и Сельвер Салманов, промышлявшие карманными кражами.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции, были задержаны Тахир Абдуллаев и Сельвер Салманов, промышлявшие карманными кражами.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, они подозреваются в краже 3 400 манатов из кармана одного из посетителей рынка, расположенного на территории района.

Отмечается, что оба задержанных уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Решением суда в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.