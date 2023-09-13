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В Шамахы задержан мужчина, подозреваемый в нанесении колото-резаных ранений двум женщинам

В Шамахы задержан мужчина, подозреваемый в нанесении колото-резаных ранений двум женщинам В Шамахы задержан мужчина, подозреваемый в нанесении колото-резаных ранений двум женщинам.
Происшествия
13 сентября 2023 г. 00:13
В Шамахы задержан мужчина, подозреваемый в нанесении колото-резаных ранений двум женщинам

В Шамахы задержан мужчина, подозреваемый в нанесении колото-резаных ранений двум женщинам.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сегодня примерно в 19:00 в полицию поступила информация о том, жители Шамахинского района - Эльмира Бабаева, 1997 года рождения, и Гюнель Бабаева, 2000 года рождения, поступили в больницу с колото-резаными ранениями.

В результате принятых мер был задержан Новруз Бабаев, 1996 года рождения, муж Э.Бабаевой, подозреваемый в нанесении телесных повреждений обеим женщинам режущим инструментом.

По факту ведется расследование.

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