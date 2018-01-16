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    В Шамахы во время ремонтных работ мастер упал с 5-го этажа

    Для лечения потерпевшего из Баку приглашена бригада врачей

    Шамахы. 16 января. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе во время ремонтных работ мастер упал с 5-го этажа.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Пиргулу.

    Житель села Бозаванд Агсуинского района Рамиль Бабазер оглу Гусейнов 1980 г.р. упал во время ремонта крыши пятиэтажного здания.

    Получивший тяжелые травмы мужчина помещен в Шамахинскую центральную районную больницу.

    Как заявили местному бюро Report в больнице, Р.Гусейнов получил открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы черепа и травматический шок. Он помещен в отделение реанимации. Его состояние остается тяжелым. Для лечения потерпевшего из Баку приглашена бригада врачей.

    По факту ведется расследование. 

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