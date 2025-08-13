О нас

В Шамахы в результате тяжелого ДТП пострадали девять человек

Происшествия
13 августа 2025 г. 20:32
Сегодня около 13:00 в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Шамахинского района пострадали девять человек.

Как сообщил TƏBİB в ответ на запрос Report, четверо мужчин и пять женщин с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в отделение Скорой помощи Шамахинской районной центральной больницы.

По данным ведомства, после оказания необходимой медицинской помощи два человека были отпущены домой для амбулаторного лечения. Женщина 1983 года рождения была эвакуирована в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии для оказания специализированной медицинской помощи. Лечение остальных лиц продолжается в отделении Скорой медицинской помощи.

