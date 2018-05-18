В Шамахы упавший с электрического столба 43-летний мужчина тяжело пострадал

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Шамахы. 18 мая. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе упавший с электрического столба 43-летний мужчина получил тяжелую травму.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Медресе.
Так, Темираз Алвис оглу Аллахвердиев 1975 г.р. упал с электрического столба, когда ремонтировал провода в поселке. Раненый был доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу.
Как сообщили в хирургическом отделении больницы, Т.Аллахвердиев получил тяжелую черепно-мозговую травму, его состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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