В Шамахы упавший с электрического столба 43-летний мужчина тяжело пострадал

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Шамахы. 18 мая. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе упавший с электрического столба 43-летний мужчина получил тяжелую травму.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в поселке Медресе.

Так, Темираз Алвис оглу Аллахвердиев 1975 г.р. упал с электрического столба, когда ремонтировал провода в поселке. Раненый был доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу.

Как сообщили в хирургическом отделении больницы, Т.Аллахвердиев получил тяжелую черепно-мозговую травму, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.