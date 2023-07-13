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В Шамахы скончался нетрезвый водитель

В Шамахы скончался нетрезвый водитель В Шамахинском районе водитель транспортного средства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, скончался.
Происшествия
13 июля 2023 г. 00:47
В Шамахы скончался нетрезвый водитель

В Шамахинском районе водитель транспортного средства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, скончался.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, 12 июля в 22:30 житель Шамахинского района Кямал Рзаев, 1969 года рождения, был остановлен сотрудниками дорожной полиции за вождение в нетрезвом виде.

В соответствии с законодательством автомобиль был помещен на штрафную стоянку с участием водителя. В этом время К.Рзаеву стало плохо, из-за чего была вызвана скорая помощь. Несмотря на усилия медиков, водитель скончался.

Тело было осмотрено с участием родственников покойного, были назначены судебно-медицинские экспертизы, произведены другие необходимые процессуальные действия. При внешнем осмотре телесных повреждений на теле обнаружено не было.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən sürücü ölüb

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