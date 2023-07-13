В Шамахы скончался нетрезвый водитель

В Шамахинском районе водитель транспортного средства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, скончался.
Как сообщили
В соответствии с законодательством автомобиль был помещен на штрафную стоянку с участием водителя. В этом время К.Рзаеву стало плохо, из-за чего была вызвана скорая помощь. Несмотря на усилия медиков, водитель скончался.
Тело было осмотрено с участием родственников покойного, были назначены судебно-медицинские экспертизы, произведены другие необходимые процессуальные действия. При внешнем осмотре телесных повреждений на теле обнаружено не было.
Расследование по факту продолжается.