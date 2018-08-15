В Шамахы произошел оползень - ФОТО

Шамахы. 15 августа. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе произошел оползень.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован во дворе дома Гаджибабы Керимова по адресу: город Шамахы, квартал 48 A.

По словам хозяина дома, наблюдающийся уже несколько дней оползень разрушил каменный забор. Оползень нанес ущерб частному хозяйству. Процесс продолжается и могут также пострадать расположенные поблизости жилые дома. Соответствующие органы проинформированы о случившемся.

Отметим, что оползень произошел на указанной территории и в прошлом году.