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    В Шамахы произошел оползень - ФОТО

    Шамахы. 15 августа. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе произошел оползень. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован во дворе дома Гаджибабы Керимова по адресу: город Шамахы, квартал 48 A.

    По словам хозяина дома, наблюдающийся уже несколько дней оползень разрушил каменный забор. Оползень нанес ущерб частному хозяйству. Процесс продолжается и могут также пострадать расположенные поблизости жилые дома. Соответствующие органы проинформированы о случившемся.

    Отметим, что оползень произошел на указанной территории и в прошлом году. 

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