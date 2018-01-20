В Шамахы подрались братья, оба помещены в больницу

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе подрались братья, оба получили травмы и были помещены в больницу.

Как сообщает ширванское бюро Report, произошла драка между проживающими в селе Марзандия жителями района - Майылом Дурду оглу Шафиевым 1974 г.р. и его братом Мушфигом 1977 г.р. Один из братьев получил травму ноги тупым предметом, второй травму головы.

Оба они были доставлены в отделение хирургии Шамахинской центральной районной больницы.