Возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на семейную пару в Шамахы

В Шамахинской районной прокуратуре возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на семейную пару.
Об этом
Было отмечено, что в районную прокуратуру 13 сентября около 06:00 поступила информация о смерти одного человека и ранении другого на территории Шамахинского района.
В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Эльбрус Шейдаев, 1995 года рождения, нанес колюще-режущим предметом различные ранения своему тестю Алаге Гусейнову, 1979 года рождения, и теще Пюсте Гусейновой, 1985 года рождения, в селе Энгяхаран, после чего переехал А.Гусейнова на своем автомобиле, в результате чего последний скончался на месте происшествия.
Пюсте Гусейнова госпитализирована, в настоящее время ее лечение продолжается.
По факту в Шамахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) УК Азербайджана.
Эльбрус Шейдаев задержан в качестве подозреваемого по делу.
Предварительное следствие продолжается.
В Шамахинском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве тестя.
Как сообщили
По подозрению в совершении преступного деяния был задержан зять умершего Эльбрус Шейдаев.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел во время семейного конфликта.
По факту ведется расследование.