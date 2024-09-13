Возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на семейную пару в Шамахы

В Шамахинском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего родственника.

В Шамахинской районной прокуратуре возбудили уголовное дело по факту нападения с ножом на семейную пару.

Об этом Report сообщили в надзорном ведомстве.

Было отмечено, что в районную прокуратуру 13 сентября около 06:00 поступила информация о смерти одного человека и ранении другого на территории Шамахинского района.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Эльбрус Шейдаев, 1995 года рождения, нанес колюще-режущим предметом различные ранения своему тестю Алаге Гусейнову, 1979 года рождения, и теще Пюсте Гусейновой, 1985 года рождения, в селе Энгяхаран, после чего переехал А.Гусейнова на своем автомобиле, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

Пюсте Гусейнова госпитализирована, в настоящее время ее лечение продолжается.

По факту в Шамахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух лиц) УК Азербайджана.

Эльбрус Шейдаев задержан в качестве подозреваемого по делу.

Предварительное следствие продолжается.

08:19

В Шамахинском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве тестя.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, 13 сентября около 06:00 в полицию поступила информация, что Пюстя Гусейнова и А.Гусейнов получили ножевые ранения, последний от полученных ран скончался.

По подозрению в совершении преступного деяния был задержан зять умершего Эльбрус Шейдаев.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел во время семейного конфликта.

По факту ведется расследование.