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В Шамахы перевернулся грузовик, водитель скончался на месте происшествия

В Шамахы перевернулся грузовик, водитель скончался на месте происшествия В Шамахинском районе грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся, водитель транспортного средства скончался от полученных травм на месте происшествия.
Происшествия
11 июня 2023 г. 20:39
В Шамахы перевернулся грузовик, водитель скончался на месте происшествия

В Шамахинском районе грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся, водитель транспортного средства скончался от полученных травм на месте происшествия.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, инцидент произошел сегодня около 18:00 в селе Чёл Гёйляр. Водитель грузового автомобиля "Форд" Джалал Фейзуллаев, 1992 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Получивший травмы различной степени водитель скончался на месте ДТП.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda yük avtomobili aşıb, ölən var

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