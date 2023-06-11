В Шамахы перевернулся грузовик, водитель скончался на месте происшествия

В Шамахинском районе грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся, водитель транспортного средства скончался от полученных травм на месте происшествия.

В Шамахинском районе грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся, водитель транспортного средства скончался от полученных травм на месте происшествия.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, инцидент произошел сегодня около 18:00 в селе Чёл Гёйляр. Водитель грузового автомобиля "Форд" Джалал Фейзуллаев, 1992 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся. Получивший травмы различной степени водитель скончался на месте ДТП.

По факту ведется расследование.