В Шамахы перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения

В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения.

В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что инцидент был зафиксирован 29 октября около 23 часов на территории села Гушчу.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" под управлением жителя города Шамахы Турала Хорметзаде перевернулся на обочину. Водитель погиб на месте происшествия, троих пассажиров госпитализировали.

В отделе полиции Шамахинского района проводится расследование.