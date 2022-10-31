В Шамахы перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения

В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).
Было отмечено, что инцидент был зафиксирован 29 октября около 23 часов на территории села Гушчу.
Автомобиль марки "ВАЗ-2107" под управлением жителя города Шамахы Турала Хорметзаде перевернулся на обочину. Водитель погиб на месте происшествия, троих пассажиров госпитализировали.
В отделе полиции Шамахинского района проводится расследование.