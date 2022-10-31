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В Шамахы перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения

В Шамахы перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения.
Происшествия
31 октября 2022 г. 10:25
В Шамахы перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения

В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что инцидент был зафиксирован 29 октября около 23 часов на территории села Гушчу.

Автомобиль марки "ВАЗ-2107" под управлением жителя города Шамахы Турала Хорметзаде перевернулся на обочину. Водитель погиб на месте происшествия, троих пассажиров госпитализировали.

В отделе полиции Шамахинского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda avtomobil aşıb, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb

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