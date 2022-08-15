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В Шамахы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Шамахы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые 09:16 В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые.
Происшествия
15 августа 2022 г. 09:31
В Шамахы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые.

Как сообщает Report, инцидент произошел ночью 14 августа на 108-м километре дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем по территории села Аджыдере.

Движущийся по дороге на автомобиле Hyundai житель Товузского района Набиев Назим Мургуз оглу 1991 г.р. потерял управление транспортным средством. В результате погиб пассажир автомобиля, житель столицы Абдуллаев Рауф Рамиз оглу 1981 г.р. Другие пассажиры жители Баку - Абдуллаева Парване Искендер гызы 1982 г.р. и Юсифова Кёнуль Абасгулу гызы 1973 г.р. получили телесные повреждения.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda avtomobil aşıb, ölən və yaralananlar var

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