В Шамахы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

В Шамахы перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые

09:16 В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые.

https://static.report.az/photo/8c8750f7-7e10-3673-8838-86175896b505.jpg https://static.report.az/photo/8c8750f7-7e10-3673-8838-86175896b505.jpg

В Шамахинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненые. Как сообщает Report, инцидент произошел ночью 14 августа на 108-м километре дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем по территории села Аджыдере. Движущийся по дороге на автомобиле Hyundai житель Товузского района Набиев Назим Мургуз оглу 1991 г.р. потерял управление транспортным средством. В результате погиб пассажир автомобиля, житель столицы Абдуллаев Рауф Рамиз оглу 1981 г.р. Другие пассажиры жители Баку - Абдуллаева Парване Искендер гызы 1982 г.р. и Юсифова Кёнуль Абасгулу гызы 1973 г.р. получили телесные повреждения. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook