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    В Шамахы на 4-летнего ребенка пролилась горячая вода

    Шамахы. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 4-летний ребенок получил ожоги.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован по адресу улица М.А.Расулзаде, 2.

    На жительницу города Шамахы Мяляк Альяр гызы Салимову 2014 г.р. опрокинулся чайник с горячей водой. В результате ребенок с полученными тяжелыми ожогами был помещен в хирургическое отделение Шамахинской центральной районной больницы.

    Как сообщили в больнице, нижняя часть и ступни обеих ног девочки получили термические ожоги 2-3 степени.

    В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.

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