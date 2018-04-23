В Шамахы на 4-летнего ребенка пролилась горячая вода

Шамахы. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 4-летний ребенок получил ожоги.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован по адресу улица М.А.Расулзаде, 2.

На жительницу города Шамахы Мяляк Альяр гызы Салимову 2014 г.р. опрокинулся чайник с горячей водой. В результате ребенок с полученными тяжелыми ожогами был помещен в хирургическое отделение Шамахинской центральной районной больницы.

Как сообщили в больнице, нижняя часть и ступни обеих ног девочки получили термические ожоги 2-3 степени.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.