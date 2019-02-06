Гурбан Йетирмишли: В Шамахы-Исмаиллинской зоне нет вероятности землетрясения силой выше 6 баллов

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Со вчерашнего дня в Шамахы-Исмаиллинской зоне зафиксировано свыше 130 афтершоков".

Как сообщает Report, об этом на проведенном для журналистов брифинге отметил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Йетирмишли.

По его словам, хотя некоторые толчки были силой более 3 баллов, многие не ощущались и были менее 3 баллов: "Данная зона активная с сейсмологической точки зрения. На территории ныне нет вероятности землетрясения силой выше 6 баллов".