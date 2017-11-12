В Шамахы автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в дерево при попытке сбежать с места ДТП

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Шамахы. 12 ноября. REPORT.AZ/ На улице Ширвани в городе Шамахы автомобиль сбил двух пешеходов.

Как передает ширванское бюро Report, оба пострадавших доставлены в больницу.

Один из них житель поселка Шяхрияр Шамахинского района Исмайылов Тофиг Гяшям оглу 1970 г.р. Имя второго пострадавшего пока неизвестно.

Так, водитель ВАЗ-2107, совершивший ДТП, пытался сбежать с места происшествия, но двигаясь по направлению к поселку Мэдрэсэ врезался в дерево возле дороги. В результате автомобиль подвергся деформации. Покинувший автомобиль водитель сбежал в неизвестном направлении.

По факту ведется следствие.