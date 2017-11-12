 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шамахы автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в дерево при попытке сбежать с места ДТП

    Покинувший автомобиль водитель сбежал в неизвестном направлении© "Report"

    Шамахы. 12 ноября. REPORT.AZ/ На улице Ширвани в городе Шамахы автомобиль сбил двух пешеходов.

    Как передает ширванское бюро Report, оба пострадавших доставлены в больницу. 

    Один из них житель поселка Шяхрияр Шамахинского района Исмайылов Тофиг Гяшям оглу 1970 г.р. Имя второго пострадавшего пока неизвестно. 

    Так, водитель ВАЗ-2107, совершивший ДТП, пытался сбежать с места происшествия, но двигаясь по направлению к поселку Мэдрэсэ врезался в дерево возле дороги. В результате автомобиль подвергся деформации. Покинувший автомобиль водитель сбежал в неизвестном направлении.

    По факту ведется следствие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi