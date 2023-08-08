В Шамахы автобус с туристами попал в аварию, есть раненые

В Шамахинском районе перевозивший туристов пассажирский автобус попал в аварию.
Об этом сообщает верхнеширванское бюро Report.
Следовавший по маршруту Баку-Шеки-Габала-Огуз пассажирский автобус марки Daewoo с государственным регистрационным знаком 77-CV-760 сегодня около 12:00, съехав с дороги на 6-м километре дороги Муганлы-Исмаиллы, врезался в дерево.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека.
Раненые доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу.
По данному факту проводится расследование.