В Шамахы 51-летняя женщина получила ожоги по неосторожности

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 51-летняя женщина получила ожоги.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в жилом массиве города "Тезешехер".

Так, жительница города Саида Бабахан гызы Акберова 1967 г.р. вылила бензин в костер, после чего возрос столб огня. В результате, женщина получила ожоги области лица и шеи, а также обеих рук. С.Акберова помещена в хирургическое отделение Шамахинской районной центральной больницы.

Как сообщили Report в больнице, в настоящее время состояние пострадавшей удовлетворительное.