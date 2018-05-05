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    В Шамахы 51-летняя женщина получила ожоги по неосторожности

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    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 51-летняя женщина получила ожоги.

    Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в жилом массиве города "Тезешехер".

    Так, жительница города Саида Бабахан гызы Акберова 1967 г.р. вылила бензин в костер, после чего возрос столб огня. В результате, женщина получила ожоги области лица и шеи, а также обеих рук. С.Акберова помещена в хирургическое отделение Шамахинской районной центральной больницы.

    Как сообщили Report в больнице, в настоящее время состояние пострадавшей удовлетворительное.

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