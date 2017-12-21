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    В Шамахы 17-летний юноша упал со скалы - ФОТО

    Юноша был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами© Report

    Шамахы. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 17-летний юноша упал со скалы.

    Как сообщает ширванское бюро Report, житель села Беюк Хыныслы Нахид Сеймур оглу Абдуллаев 2000 г.р. упал с горы Гюлюстан недалеко от своего дома.

    Членам семьи удалось вывести юношу со скалистой местности. Н.Абдуллаев доставлен в Шамахинскую центральную районную больницу.

    Как сообщили местному бюро Report в хирургическом отделении больницы, юноша был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и различными ушибами. После оказания первой медицинской помощи, его поместили в отделение.

    Состояние больного удовлетворительное.

    Отмечается, что он поскользнулся и упал со скалы. 

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