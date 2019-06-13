В Шамахинском районе горит пшеничное поле

​В Шамахинском районе горит пшеничное поле

13 июня, 2019 01:47

https://report.az/storage/news/18d54c83b360a000e36b00d093f73d6d/29e0e3c1-e5c6-45f4-b861-c6dbeb53776f_292.jpg В Шамахинском районе горит невспаханное пшеничное поле, передает ширванское бюро Report. Отмечается, что на место происшествия прибыл наряд МЧС. Работы по тушению в данный момент продолжаются. В связи с фактом ведется расследование.

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