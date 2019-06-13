​В Шамахинском районе горит пшеничное поле

В Шамахинском районе горит невспаханное пшеничное поле, передает ширванское бюро Report.
Отмечается, что на место происшествия прибыл наряд МЧС. Работы по тушению в данный момент продолжаются.
В связи с фактом ведется расследование.
В Шамахинском районе горит невспаханное пшеничное поле, передает ширванское бюро Report.
Отмечается, что на место происшествия прибыл наряд МЧС. Работы по тушению в данный момент продолжаются.
В связи с фактом ведется расследование.
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