В Шамахинском районе на свадьбе отравились свыше 20 человек

В Шамахинском районе произошло массовое отравление на свадебном торжестве.

В Шамахинском районе произошло массовое отравление на свадьбе.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, торжество было организовано во дворе частного дома жителя села Меликчобанлы, пищевое отравление получил 21 человек, в том числе 10 женщин и 7 детей.

Все пострадавшие были госпитализированы в Шамахинскую центральную районную больницу.

В медучреждении сообщили, что состояние пострадавших стабильное, часть уже выписана домой.

В свою очередь в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана сообщили, что уже взяты пробы с продуктов питания и назначена экспертиза для установления причин отравления.

Согласно предварительному заключению, гости отравились продуктами домашнего приготовления. Расследование продолжается.