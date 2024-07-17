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В Шамахинском районе на свадьбе отравились свыше 20 человек

В Шамахинском районе на свадьбе отравились свыше 20 человек В Шамахинском районе произошло массовое отравление на свадебном торжестве.
Происшествия
17 июля 2024 г. 09:48
В Шамахинском районе на свадьбе отравились свыше 20 человек

В Шамахинском районе произошло массовое отравление на свадьбе.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, торжество было организовано во дворе частного дома жителя села Меликчобанлы, пищевое отравление получил 21 человек, в том числе 10 женщин и 7 детей.

Все пострадавшие были госпитализированы в Шамахинскую центральную районную больницу.

В медучреждении сообщили, что состояние пострадавших стабильное, часть уже выписана домой.

В свою очередь в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана сообщили, что уже взяты пробы с продуктов питания и назначена экспертиза для установления причин отравления.

Согласно предварительному заключению, гости отравились продуктами домашнего приготовления. Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda kənd icra nümayəndəsi: Kütləvi zəhərlənməyə səbəb tort olub, zərərçəkənlərdən beşi azyaşlıdır - YENİLƏNİB

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