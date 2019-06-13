В Шамахинском и Агджабединском районах сгорели пшеничные поля - ОБНОВЛЕНО

Пожар, вспыхнувший на пшеничных полях в одном из сел Шамахинского района Азербайджана, потушен усилиями сотрудников МЧС, передает верхнеширванское бюро Report.

В результате инцидента выгорело два гектара территории. Вместе с тем предотвращено распространение огня на соседние участки. Нанесенный пожаром ущерб в настоящее время подсчитывается.

Пожар на пшеничном поле также вспыхнул в селе Ходжавенд Агджабединского района. Как передает карабахское бюро Report, в результате инцидента сгорел 1 гектар территории. Причины пожара неизвестны.

В связи с обоими инцидентами ведется расследование.

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В Шамахинском районе горит невспаханное пшеничное поле, передает ширванское бюро Report.

Отмечается, что на место происшествия прибыл наряд МЧС. Работы по тушению в данный момент продолжаются.

В связи с фактом ведется расследование.