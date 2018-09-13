В Шамахе столкнулись 2 автомобиля, есть погибший и раненые

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Шемаха-Пиргулу.
Легковой автомобиль марки УАЗ столкнулся со встречным автомобилем марки Nissan.
В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте аварии, а его пассажир получил тяжелые травмы. От силы удара серьезные травмы также получил пассажир другого автомобиля.
Раненые помещены в Шемахинскую центральную районную больницу. Личность погибшего и пострадавших уточняется.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook