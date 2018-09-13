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    В Шамахе столкнулись 2 автомобиля, есть погибший и раненые

    © Report

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Шемахинском районе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на дороге Шемаха-Пиргулу. 

    Легковой автомобиль марки УАЗ столкнулся со встречным автомобилем марки Nissan.

    В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте аварии, а его пассажир получил тяжелые травмы. От силы удара серьезные травмы также получил пассажир другого автомобиля. 

    Раненые помещены в Шемахинскую центральную районную больницу. Личность погибшего и пострадавших уточняется. 

    По факту ведется расследование. 

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