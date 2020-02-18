В Шамахе произошло очередное землетрясение

В Шамахинском районе вновь произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, согласно предварительной информации, подземные толчки отмечены в 17:21 в Шамахинском районе, в 34 км юго-западнее от станции Гобустан.

Толчки магнитудой 3.1, глубиной 5 км не ощущались.

Отметим, что несколькими днями ранее, 16 февраля, землетрясение произошло в Шамахе и на границе Лянкяранского и Лерикского районов.

В сообщении Республиканского центра сейсмологической службы отмечается, что в обоих случаях очаг землетрясения залегал близко к поверхности.