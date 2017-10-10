В Шамахе произошла массовая драка, избиты супруги

Шамаха. 10 октября. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе во время массовой драки были избиты супруги.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Чархан.

Так, между жителем села Гуламом Сафтаровым и пасущим на территории села мелкий рогатый скот жителем поселка Шахрияр Мехманом Османовым произошел конфликт.

Причиной конфликта послужило то, что жители села выступили против того, чтобы на территории села жители других сел и поселков пасли скот. Поэтому жители села Чархан потребовали от пасущего здесь скот пастуха, жителя поселка Шахрияр М. Османова отдалиться от пастбищ села.

После этого, присоединившиеся к конфликту трое жителей села Чархан ворвались в дом пастуха и избили его и супругу.

Супруги с телесными повреждениями различной степени тяжести при помощи соседей были доставлены в Шамахинскую центральную районную больницу.

Факт расследуется Шамахинским районным отделением полиции.