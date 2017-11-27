В Шамахе парень порезал руку с целью суицида

Шамаха. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Шамахе совершена попытка суицида.

Как передает ширванское бюро Report, житель поселка Шахрияр Захид Фарман оглу Байрамов 1991 г.р. был доставлен в хирургическое отделение Центральной районной больницы с резаной раной левой руки.

Доставленный в больницу родственниками парень был в состоянии опьянения. Он сообщил врачам, что порезался на свадьбе родственника.

Больной переведен в палату, его состояние удовлетворительное.