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    В Шамахе парень порезал руку с целью суицида

    Врачам он сообщил, что порезался на свадьбе родственника

    Шамаха. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Шамахе совершена попытка суицида.

    Как передает ширванское бюро Report, житель поселка Шахрияр Захид Фарман оглу Байрамов 1991 г.р. был доставлен в хирургическое отделение Центральной районной больницы с резаной раной левой руки.

    Доставленный в больницу родственниками парень был в состоянии опьянения. Он сообщил врачам, что порезался на свадьбе родственника.

    Больной переведен в палату, его состояние удовлетворительное.

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