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    В Шамахе машина скорой помощи попала в ДТП

    Шамаха. 27 августа. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе произошло ДТП.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Пиргули. Машина скорой помощи на высокой скорости столкнулась с легковым автомобилем.

    В результате ДТП пострадали два человека.

    1985-го года рождения врач Алиев Хикмет Сейидмамед оглы и 1954-го года рождения фельдшер Халилов Захид Гаджимамед оглы получили ранения.

    Х.Алиев был доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование.

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