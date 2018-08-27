В Шамахе машина скорой помощи попала в ДТП

Шамаха. 27 августа. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе произошло ДТП.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Пиргули. Машина скорой помощи на высокой скорости столкнулась с легковым автомобилем.
В результате ДТП пострадали два человека.
1985-го года рождения врач Алиев Хикмет Сейидмамед оглы и 1954-го года рождения фельдшер Халилов Захид Гаджимамед оглы получили ранения.
Х.Алиев был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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