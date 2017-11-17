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    В Шамахе машина проехала по водителю, который ее ремонтировал

    Он получил тяжелую травму грудной клетки© Report

    Шамаха. 17 ноября. REPORT.AZ/ В городе Шамаха произошел несчастный случай, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает ширванское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2107" под управлением жителя города Исаева Джавида Рафиг оглу 1991 г.р. сломался во время движения.

    Водитель нагнулся под нижнюю часть автомобиля с целью починки технической неполадки. В это время автомобиль завелся и проехал по мужчине. Тяжело пострадавший водитель был доставлен в Шамахинскую районную центральную больницу с помощью пассажиров автомобиля.

    Как сообщили в больнице, автомобиль проехал по его грудной клетке. Состояние больного удовлетворительное.

    По факту Шамахинским отделением полиции ведется расследование.

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