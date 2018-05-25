В Шамахе горячее варенье пролилось на младенца

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Шамаха. 25 мая. REPORT.AZ/ В селе Мейсери Шамахинского района произошел несчастный случай.

Как сообщает аранское бюро Report, горячее варенье пролилось на Байрамова Ревана Тариэль оглы 2017 г.р. когда его родитель готовил дома варенье.

Ребенок был помещен в Центральную больницу Шамахинского района, ему поставлен диагноз ожогов третьей степени. После оказания первой медицинской помощи он был отправлен в Баку. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.