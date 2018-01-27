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    В Шамахе 32-летняя женщина попыталась покончить с собой

    По факту ведется расследование

    Шамаха. 27 января. REPORT.AZ/ В Шамахе 32-летняя женщина попыталась покончить с собой.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Чархан.

    Дж.С. (имя и фамилия условны) 1986 г.р. пыталась наложить на себя руки, выпив уксус. Она была доставлена родными в Шамахинскую районную центральную больницу. Больной промыли желудок, лечение в реанимационном отделении продолжается. Сообщается, что состояние ее удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

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