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В Шахдагском национальном парке произошел пожар

В Шахдагском национальном парке произошел пожар На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности на территории Шахдагского национального парка, недалеко от села Гамарван Габалинского района.
Происшествия
29 октября 2023 г. 17:42
В Шахдагском национальном парке произошел пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности на территории Шахдагского национального парка, недалеко от села Гамарван Габалинского района.

Как передает Report, на место происшествия немедленно были направлены подразделения Габалинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был быстро потушен.

В результате пожара на территории Шахдагского национального парка на площади 600 кв. м² сгорели древесные отходы. Деревья были защищены от огня.

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Версия на азербайджанском языке Şahdağ Milli Parkında yanğın olub

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