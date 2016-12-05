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    В Шабрани загруженный камнем КамАз скатился в овраг

    В результате аварии водитель остался в деформированном автомобиле

    Шабрань. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Шабрани загруженный камнем грузовой автомобиль КамАз скатился в овраг.

    Как сообщили из северного регионального бюро Report, авария произошла на отрезке дороги на территории Шабранского района магистрали Баку-Губа.

    Так, житель Хачмаза Самир Асадулла огду Аббасов 1978 года рождения потерял управление за рулем грузовой машины КамАз с государственным регистрационным номером 27-BU-951, автомобиль скатился в овраг.

    В результате аварии водитель остался в деформированном автомобиле. С помощью окружающих его удалось извлечь из машины, он был доставлен на машине скорой помощи в Шабранскую районную центральную больницу.

    Как отметили в больнице, пострадавший помещен в отделение травматологии, его состояние расценивается как средней тяжести.

    По факту в Главном управлении государственной дорожной полиции ведется расследование. 

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