В Шабрани загруженный камнем КамАз скатился в овраг

Шабрань. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Шабрани загруженный камнем грузовой автомобиль КамАз скатился в овраг.

Как сообщили из северного регионального бюро Report, авария произошла на отрезке дороги на территории Шабранского района магистрали Баку-Губа.

Так, житель Хачмаза Самир Асадулла огду Аббасов 1978 года рождения потерял управление за рулем грузовой машины КамАз с государственным регистрационным номером 27-BU-951, автомобиль скатился в овраг.

В результате аварии водитель остался в деформированном автомобиле. С помощью окружающих его удалось извлечь из машины, он был доставлен на машине скорой помощи в Шабранскую районную центральную больницу.

Как отметили в больнице, пострадавший помещен в отделение травматологии, его состояние расценивается как средней тяжести.

По факту в Главном управлении государственной дорожной полиции ведется расследование.