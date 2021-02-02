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В Шабрани задержали "черных лесорубов"

В Шабрани задержали "черных лесорубов" Во время допроса задержанные признали вину
Происшествия
2 февраля 2021 г. 11:41
В Шабрани задержали черных лесорубов
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Задержаны лица, вырубившие относящиеся к Шабранскому лесному фонду деревья и нанесшие этим урон природе.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Шабранского районного отдела полиции провели мероприятие, в ходе которого задержали Р.Амруллаева, С.Агаева, Х.Гулиева и Г.Исмиева, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев в лесном массиве на территории районного села Горган.

Проведенные мероприятия выявили, что названные лица вырубили в лесном массиве фисташковые деревья и перевезли их на грузовом автомобиле марки "Зил 131", принадлежащем Р.Амруллаеву. Они были задержаны несущими на территории службу сотрудниками полиции и доставлены в отдел.

Во время допроса задержанные признали вину.

По факту в Шабранском РОП ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞabranda meşə ağaclarını kəsən 3 nəfər saxlanıldı

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