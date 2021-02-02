В Шабрани задержали "черных лесорубов"

Во время допроса задержанные признали вину

Задержаны лица, вырубившие относящиеся к Шабранскому лесному фонду деревья и нанесшие этим урон природе.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Шабранского районного отдела полиции провели мероприятие, в ходе которого задержали Р.Амруллаева, С.Агаева, Х.Гулиева и Г.Исмиева, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев в лесном массиве на территории районного села Горган.

Проведенные мероприятия выявили, что названные лица вырубили в лесном массиве фисташковые деревья и перевезли их на грузовом автомобиле марки "Зил 131", принадлежащем Р.Амруллаеву. Они были задержаны несущими на территории службу сотрудниками полиции и доставлены в отдел.

Во время допроса задержанные признали вину.

По факту в Шабранском РОП ведется расследование.