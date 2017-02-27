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    В Шабрани произошел оползень, пострадали 5 домов - ФОТО - ВИДЕО

    В домах возникли трещины

    Шабрань. 27 февраля. REPORT.AZ/В Шабранском районе произошел оползень.

    Как сообщает северное бюро Report, оползень наблюдался в селе Газбабалы.

    Заместитель главы сельской исполнительной власти Фурсат Тахмазов заявил об опасности проживания в данном селе: "Не прекращающиеся в последние дни дожди и снег активизировали оползневый процесс. В результате стихийного бедствия пострадали 5 домов и разрушилась идущая в село дорога. От оползня серьезно пострадали частные дома местных жителей – Яхъи Алиева, Аликрама Алиева, Имамеддина Алиева, Фаика Алиева и Назийят Мирзоевой. В домах возникли трещины и люди были вынуждены разместиться в домах родственников".

    Отметим, что село Газбабалы расположено в 12 км от районного центра. В селе 80 хозяйств. В результате оползня полностью разрушилась единственная дорога, соединяющая село с районным центром.

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