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    В Шабрани повесился муж ушедшей из дома женщины

    Возбуждено уголовное дело

    Шабрань. 21 июня. REPORT.AZ/ В жилом массиве Гюлямли Шабранского района покончил с собой отец троих детей.  

    Как сообщает северное бюро Report, 37-летний Джамиль Баламирза оглу Мамедов повесился на электропроводах в подсобном помещении дома. 

    По информации, мужчина поссорился с супругой, после чего женщина, взяв двоих из детей, уехала к отцу в Губинский район. 

    Рассердившийся Дж.Мамедов совершил суицид. 

    Причины суицида расследуются в Шабранской районной прокуратуре. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.  

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