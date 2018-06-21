В Шабрани повесился муж ушедшей из дома женщины

Шабрань. 21 июня. REPORT.AZ/ В жилом массиве Гюлямли Шабранского района покончил с собой отец троих детей.

Как сообщает северное бюро Report, 37-летний Джамиль Баламирза оглу Мамедов повесился на электропроводах в подсобном помещении дома.

По информации, мужчина поссорился с супругой, после чего женщина, взяв двоих из детей, уехала к отцу в Губинский район.

Рассердившийся Дж.Мамедов совершил суицид.

Причины суицида расследуются в Шабранской районной прокуратуре. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.