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В Шабрани лесной пожар перекинулся на жилые дома

В Шабрани лесной пожар перекинулся на жилые дома В Шабранском районе разгоревшийся в лесу пожар перекинулся на частные дома.
Происшествия
15 августа 2022 г. 17:35
В Шабрани лесной пожар перекинулся на жилые дома

В Шабранском районе разгоревшийся в лесу пожар перекинулся на частные дома.

Как передает северное бюро Report, начавшийся на пастбище в селе Даг Билиджи пожар перекинулся на лесную местность, а оттуда на жилые дома, расположенные в этом селе. По предварительным данным, на территории села горят три частных жилых дома.

Бушующий в лесном массиве пожар представляет опасность, сообщили местному бюро Report жители села.

На территорию привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту проводится разбирательство.

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