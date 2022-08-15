В Шабрани лесной пожар перекинулся на жилые дома

В Шабранском районе разгоревшийся в лесу пожар перекинулся на частные дома.

В Шабранском районе разгоревшийся в лесу пожар перекинулся на частные дома.

Как передает северное бюро Report, начавшийся на пастбище в селе Даг Билиджи пожар перекинулся на лесную местность, а оттуда на жилые дома, расположенные в этом селе. По предварительным данным, на территории села горят три частных жилых дома.

Бушующий в лесном массиве пожар представляет опасность, сообщили местному бюро Report жители села.

На территорию привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту проводится разбирательство.