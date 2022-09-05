В Шабране задержали подозреваемого в поджоге 10 гектаров земли

В Шабране задержали подозреваемого в поджоге 10 гектаров земли.

В Шабране задержали подозреваемого в поджоге 10 гектаров земли.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

На номер "горячей линии" Шабранского районного отдела полиции поступил звонок о пожаре на площади более 10 гектаров на территории района.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили, что поджог совершил житель района Ризван Джафаров. Задержанный признался, что совершил пожар по неосторожности.

По факту проводится расследование в Шабранском РОП.