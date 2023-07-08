В Шабране возник пожар в труднопроходимой местности, к тушению привлечены вертолеты МЧС

В Шабранском районе возник пожар в труднопроходимой местности, к тушению привлечены два вертолета.

В Шабранском районе возник пожар в труднопроходимой местности, к тушению привлечены два вертолета.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Согласно информации, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о возгорании в местности с трудным рельефом близ села Текье Шабранского района.

К месту инцидента были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и два вертолета Авиационного отряда МЧС.

Благодаря принятым оперативным мерам удалось предотвратить распространение огня в сторону села. В настоящее время ветреная погода затрудняет тушение пожара в этом районе, однако мероприятия по тушению пожара продолжаются.