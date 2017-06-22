В Шабране в результате аварии пострадал гражданин Саудовской Аравии

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ На трассе Шабран-Девечи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал турист-араб.
Как сообщает Report, в вечерние часы такси, ехавшее по территории Шабранского района, потеряло управление и врезалось в тротуар на обочине дороги.
В результате, находившийся в легковом автомобиле пассажир - гражданин Саудовской Аравии Мухаммед Абдулталиб Мустафа 1948 г.р. с полученными травмами был помещен в одну из больниц Баку. Состояние пострадавшего средней тяжести.
Факт расследуется.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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