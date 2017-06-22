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    В Шабране в результате аварии пострадал гражданин Саудовской Аравии

    Турист доставлен в одну из больниц Баку
    © Courtesy İmage

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ На трассе Шабран-Девечи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал турист-араб.

    Как сообщает Report, в вечерние часы такси, ехавшее по территории Шабранского района, потеряло управление и врезалось в тротуар на обочине дороги.

    В результате, находившийся в легковом автомобиле пассажир - гражданин Саудовской Аравии Мухаммед Абдулталиб Мустафа 1948 г.р. с полученными травмами был помещен в одну из больниц Баку. Состояние пострадавшего средней тяжести.

    Факт расследуется.

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