В Шабране в горной местности начался пожар

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности вблизи села Чухуразами Шабранского района.

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности вблизи села Чухуразами Шабранского района.

Как сообщает Report, к месту пожара незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В целях предотвращения распространения огня на большую территорию к тушению пожара дополнительно привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС и Северного регионального центра. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.