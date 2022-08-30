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В Шабране в горной местности начался пожар

В Шабране в горной местности начался пожар На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности вблизи села Чухуразами Шабранского района.
Происшествия
30 августа 2022 г. 19:00
В Шабране в горной местности начался пожар

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности вблизи села Чухуразами Шабранского района.

Как сообщает Report, к месту пожара незамедлительно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В целях предотвращения распространения огня на большую территорию к тушению пожара дополнительно привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС и Северного регионального центра. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на английском языке Fire breaks out in hilly-forest area in Shabran
Версия на азербайджанском языке Şabranda dağlıq-meşəlik ərazidə yanğın başlayıb

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